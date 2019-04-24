2019-04-24T08:23:35+03:00
Общество

Салехардцы хотят лучше знать иностранные языки

Руководство города проводит опрос среди жителей на тему дополнительного образования
Анна Полякова
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Салехардцы хотят лучше знать иностранные языки Фото: salekhard.orgСалехардцы хотят лучше знать иностранные языки Фото: salekhard.org
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В Салехарде для жителей города проходит опрос на платформе «Решай». Руководство ямальской столицы собирается узнать, каких дополнительных курсов не хватает местным подросткам.

- Продолжается опрос по выявлению потребностей детей и подростков в сфере дополнительного образования. Уже практически 3 недели горожане определяют направления дополнительного образования, которые, по их мнению, недостаточно представлены в образовательных организациях города, - пояснили в администрации Салехарда.

На сегодняшний день в приоритете у жителей иностранные языки, спортивные игры и центры раннего развития детей. На итоговые результаты голосования еще можно повлиять. Голосование продлится еще 11 дней, сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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