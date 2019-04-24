Салехардцы хотят лучше знать иностранные языки
В Салехарде для жителей города проходит опрос на платформе «Решай». Руководство ямальской столицы собирается узнать, каких дополнительных курсов не хватает местным подросткам.
- Продолжается опрос по выявлению потребностей детей и подростков в сфере дополнительного образования. Уже практически 3 недели горожане определяют направления дополнительного образования, которые, по их мнению, недостаточно представлены в образовательных организациях города, - пояснили в администрации Салехарда.
На сегодняшний день в приоритете у жителей иностранные языки, спортивные игры и центры раннего развития детей. На итоговые результаты голосования еще можно повлиять. Голосование продлится еще 11 дней, сообщили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU