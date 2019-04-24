СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-24T07:56:58+03:00

На Ямале возобновилась работа всех зимников Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На Ямале 24 апреля вновь в работе все зимники. На сезонной трассе «Уренгой Красноселькуп» разрешено движение всех автомобилей с 08.00 до 20.00 не тяжелее 3,5 тонн, с 20.00 до 08.00 массой до 30 тонн.

На автодороге «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» открыто движение для автомобилей повышенной проходимости общей массой до 3.5 тонн круглосуточно.

На зимнюю трассу «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» пропускают только полноприводный транспорт с 08.00 до 20.00 массой до 3,5 тонн, с 20.00 до 08.00 - до 30 тонн. Такой же режим на зимнике» Салехард – Надым», сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, накануне часть зимников были закрыты в связи с ухудшением погодных условий. В районе сезонных автодорог сильный порывистый ветер, недостаточная видимость, метель.

ИСТОЧНИК KP.RU