2019-04-24T07:56:58+03:00
Общество

На Ямале возобновилась работа всех зимников

На трассах действуют ограничения
Анна Полякова
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На Ямале возобновилась работа всех зимников Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале возобновилась работа всех зимников Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На Ямале 24 апреля вновь в работе все зимники. На сезонной трассе «Уренгой Красноселькуп» разрешено движение всех автомобилей с 08.00 до 20.00 не тяжелее 3,5 тонн, с 20.00 до 08.00 массой до 30 тонн.

На автодороге «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» открыто движение для автомобилей повышенной проходимости общей массой до 3.5 тонн круглосуточно.

На зимнюю трассу «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» пропускают только полноприводный транспорт с 08.00 до 20.00 массой до 3,5 тонн, с 20.00 до 08.00 - до 30 тонн. Такой же режим на зимнике» СалехардНадым», сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, накануне часть зимников были закрыты в связи с ухудшением погодных условий. В районе сезонных автодорог сильный порывистый ветер, недостаточная видимость, метель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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