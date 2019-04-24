2019-04-24T06:34:46+03:00
Общество

«Горячая линия» по переходу на цифру работает на Ямале в штатном режиме

Количество поступающих звонков постепенно сокращается
Анна Полякова
Поделиться:
«Горячая линия» по переходу на цифру работает на Ямале в штатном режиме Фото: правительство ЯНАО«Горячая линия» по переходу на цифру работает на Ямале в штатном режиме Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю в колл-центр МФЦ поступило более 950 обращений со всего Ямала по поводу перехода на «цифру». Больше всего – от жителей Ноябрьска, Салехарда и Надыма, наименьшее количество – от жителей Тазовского и Красноселькупского районов.

Напомним, 15 апреля в округ перешел на цифровой формат вещания общероссийских телевизионных каналов. Для консультации жителей округа организована работа региональной «горячей линии» 8-800-2000-115 (колл-центр ГУ ЯНАО «МФЦ»), а также федеральной – 8-800-220-20-02 (горячая линия РТРС).

В каждом муниципалитете созданы волонтёрские корпуса, в том числе цифровой корпус МФЦ. Более 350 волонтёров по всему округу оказывают помощь ямальцам по настройке оборудования.

Все поступившие звонки отработаны, звонившим оказана консультационная помощь по интересующим их вопросам. Порядка 500 человек получили помощь специально обученных волонтёров в подключении и настройке оборудования цифрового эфирного телеприёма.

Сейчас количество поступающих на телефон «горячей линии» звонков постепенно сокращается. Специалисты колл-центра продолжают работать в штатном режиме.

На сайте МФЦ также размещён модуль «Экспресс-консультация по подключению к цифровому ТВ», который при необходимости поможет ямальцам определить существующую проблему и подскажет алгоритм её решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале погибла малышка при пожаре, который устроил соседский ребенок
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Салехардцы хотят лучше знать иностранные языки
На Ямале возобновилась работа всех зимников
Погода на Ямале 24 апреля: день пройдет в основном без осадков
Салехардцы придумали более сотни вариантов названий для новых детсадов
Спартакиаду в Ноябрьске посвятили 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Зимник «Аксарка – Салемал – Яр-Сале» открыли после непогоды
Снег с улиц Тарко-Сале вывезут до 26 апреля
В Пуровске безработный рецидивист всадил в собутыльника нож
Более пяти тысяч ямальцев заболели в минувшую неделю ОРВИ и гриппом
В Салехарде зачитали приговор убийце, скрывавшемуся от правосудия четыре года
В Надымской больнице открыли после капремонта детское отделение
Ноябрянин по указке афериста перечислил 120 тысяч на чужой счет