Погода на Ямале 24 апреля: день пройдет в основном без осадков
В среду, 24 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -4 градуса, переменная облачность, без осадков, слабый ветер юго-западного направления.
В Ноябрьске -6 градусов, пасмурно, в первой половине дня пройдет кратковременный снег, ветер северо-восточный 5 м/с.
В Новом Уренгое - 8 градусов, пасмурно, днем без осадков, ветер северный 3 м/с.
В Надыме -6 градусов, пасмурно, без осадков, ветер юго-восточный 2 м/с.
В Губкинском -6 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северо-восточный 3 м/с.
В Тарко-Сале -7 градусов, пасмурно, в середине дня ожидается кратковременный снег, ветер северный 3 м/с.
В Муравленко -6 градусов, пасмурно, днем пройдет снег, восточный ветер 4 м/с.
В Лабытнанги -4 градуса, облачно, без осадков, ветер юго-западный 2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU