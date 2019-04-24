2019-04-24T05:14:08+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 апреля: день пройдет в основном без осадков

Температура воздуха -4 ... -8 градусов
Анна Полякова
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В среду, 24 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -4 градуса, переменная облачность, без осадков, слабый ветер юго-западного направления.

В Ноябрьске -6 градусов, пасмурно, в первой половине дня пройдет кратковременный снег, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Новом Уренгое - 8 градусов, пасмурно, днем без осадков, ветер северный 3 м/с.

В Надыме -6 градусов, пасмурно, без осадков, ветер юго-восточный 2 м/с.

В Губкинском -6 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северо-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале -7 градусов, пасмурно, в середине дня ожидается кратковременный снег, ветер северный 3 м/с.

В Муравленко -6 градусов, пасмурно, днем пройдет снег, восточный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги -4 градуса, облачно, без осадков, ветер юго-западный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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