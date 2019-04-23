Салехардцы придумали более сотни вариантов названий для новых детсадов

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-23T16:26:33+03:00

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В Салехарде к 2021 году будут построены три новых детсада на 240 мест каждый. Дошкольные учреждения появятся в микрорайоне «Солнечный», «Удача» и в районе проспекта Молодежи.

Горожанам предложили самим придумать наименование учреждениям образования. Жители активно включились в творческий процесс и предложили более 100 названий. Наиболее популярные - «Морошка», «Цветик-семицветик», «Чебурашка», «Солнышко», «Радуга», «АБВГДейка». В списке идей также появились «Матрешка», «Медвежонок», «Всезнайка», «Муксунёнок», «Белоснежка», «Малютка». Многие жители учитывали в названии северную тематику. Стоит отметить, что дублируемые наименования или уже существующие отклонялись.

За все предложенные жителями идеи можно проголосовать на платформе «Предлагай» портала «Живем на Севере». В городе это первый опыт названия дошкольного учреждения горожанами.

ИСТОЧНИК KP.RU