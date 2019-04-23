2019-04-23T16:12:39+03:00
Общество

Спартакиаду в Ноябрьске посвятили 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

Допризывники продемонстрируют свою подготовку
Анна Полякова
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Спартакиаду в Ноябрьске посвятили 75-летию освобождения Ленинграда от блокады Фото: правительство ЯНАОСпартакиаду в Ноябрьске посвятили 75-летию освобождения Ленинграда от блокады Фото: правительство ЯНАО
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В Ноябрьске 23 апреля стартовала спартакиада молодёжи допризывного возраста, посвящённая 75-летию освобождения Ленинграда от блокады. В Региональном центре патриотического воспитания встретились ребята, занимающиеся в военно-патриотических, спортивных клубах, центрах, кадеты.

В соревнованиях участвуют команды из Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Надыма, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов – всего 90 человек.

Как отметили в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО, в рамках спартакиады состоится смотр физической подготовки граждан допризывного возраста к военной службе. Смотр включает: лично-командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, бег на 100 и 2 000 метров, плавание на 50 метров, подтягивание из виса на высокой перекладине и прыжки в длину с места.

Кроме того, участников ждут военизированная командная эстафета, соревнования по военной подготовке в дисциплинах «строевая подготовка в составе команды» и «неполная разборка и сборка автомата (на время)».

Команда-победитель окружного этапа отправится на финальные соревнования спартакиады молодёжи России допризывного возраста, которая пройдёт с 29 июня по 7 июля в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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