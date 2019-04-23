СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-23T15:58:36+03:00

Зимник «Аксарка – Салемал – Яр-Сале» открыли после непогоды Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Движение возобновилось только для машин повышенной проходимости

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На Ямале возобновилось движение по зимнику «Аксарка – Салемал – Яр-Сале». Его открыли 23 апреля с 17.00 для машин повышенной проходимости. На трассу с 8.00 до 20.00 будут пропускать автомобили не тяжелее 3,5 тонн. С 20.00 до 8.00 разрешено движение авто общей массой до 30 тонн.

По-прежнему в связи с ухудшением погодных условий закрыты зимники «Уренгой – Красноселькуп» и «Салехард – Надым». В районе сезонных автодорог сильный порывистый ветер, недостаточная видимость, метель.

Трасса «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» открыта для автомобилей повышенной проходимости общей массой до 3.5 тонн круглосуточно, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU