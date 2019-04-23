2019-04-23T15:58:36+03:00
Общество

Зимник «Аксарка – Салемал – Яр-Сале» открыли после непогоды

Движение возобновилось только для машин повышенной проходимости
Анна Полякова
Поделиться:
Зимник «Аксарка – Салемал – Яр-Сале» открыли после непогоды Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОЗимник «Аксарка – Салемал – Яр-Сале» открыли после непогоды Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Изменить размер текста:

На Ямале возобновилось движение по зимнику «Аксарка – Салемал – Яр-Сале». Его открыли 23 апреля с 17.00 для машин повышенной проходимости. На трассу с 8.00 до 20.00 будут пропускать автомобили не тяжелее 3,5 тонн. С 20.00 до 8.00 разрешено движение авто общей массой до 30 тонн.

По-прежнему в связи с ухудшением погодных условий закрыты зимники «Уренгой – Красноселькуп» и «СалехардНадым». В районе сезонных автодорог сильный порывистый ветер, недостаточная видимость, метель.

Трасса «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» открыта для автомобилей повышенной проходимости общей массой до 3.5 тонн круглосуточно, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Салехардцы придумали более сотни вариантов названий для новых детсадов
Спартакиаду в Ноябрьске посвятили 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Снег с улиц Тарко-Сале вывезут до 26 апреля
В Пуровске безработный рецидивист всадил в собутыльника нож
Более пяти тысяч ямальцев заболели в минувшую неделю ОРВИ и гриппом
В Салехарде зачитали приговор убийце, скрывавшемуся от правосудия четыре года
В Надымской больнице открыли после капремонта детское отделение
Ноябрянин по указке афериста перечислил 120 тысяч на чужой счет
Губернатор ЯНАО встретился с почетными ямальцами
В Надыме разыскивают сбежавшего водителя, который сбил школьника
Молодую ноябрянку судят за оскорбление полицейского
Губернатор ЯНАО оценил стройки социальных домов в Ноябрьске
Жителя Шурышкарского района обвиняют в убийстве сожительницы
Мошенник украл у ямальца деньги, удаленно подключившись к компьютеру
Глава Ямала посетил проблемную школу в Ноябрьске
Малышу, получившему ожоги глаз в садике, выплатили 15 тысяч компенсации
Ханымей направит полмиллиона на четыре бюджетные инициативы жителей
На ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» на час ограничат движение транспорта
Погода на Ямале 23 апреля: ожидается похолодание до - 7 градусов
Льготными перевозками многодетных семей Ямала займется местная авиакомпания
Жителя Муравленко оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление полицейского
Ямал представит сокровища Севера на выставке в Москве
Новый Уренгой впервые принимает первенство России по северному многоборью
Новоуренгойка, продавая коляску в интернете, нарвалась на мошенника
«Lажа Минелли» учит ноябрян быть смешными
В Ныде домашняя собака покусала девочку
В Лабытнанги женщина во время ссоры с отчимом пустила в ход нож и графин
Сбербанк профинансировал строительство поликлиники в микрорайоне «Ямальский-2»