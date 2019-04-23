Снег с улиц Тарко-Сале вывезут до 26 апреля

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-23T15:19:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тарко-Сале Пуровского района ежедневно на очистку дорог от снега выходят до 25-ти единиц техники. Как сообщили в администрации муниципалитета, основной объем снежных масс с пешеходной части и дворовых территорий планируют вывезти до 26 апреля. Работа по уборке снега активизирована и в других поселениях Пуровского района.

Надо сказать, что правила уборки снега в районе ужесточились после проверки, проведенной в начале апреля районной прокуратурой. Выяснилось, что дороги от снежных масс очищались, а валы, образованные при уборке снега, вывозились не всегда.

- К дисциплинарной ответственности привлечено четыре должностных лица. Приняты меры к надлежащему контролю, выставлены претензии в адрес подрядных организаций, - сообщил прокурор района Александр Строгалев.

Кроме того, к выявлению несанкционированных снежных масс привлечены активисты партийного проекта ЕР «Народный контроль». К слову, всего с начала года в Тарко-Сале вывезено более 38-ми тысяч тонн снега.

ИСТОЧНИК KP.RU