В Пуровске безработный рецидивист всадил в собутыльника нож

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-23T15:00:25+03:00

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В Пуровском районе завели уголовное дело на рецидивиста, ножом ранившего земляка. Ссора между мужчинами 1955 и 1951 годов рождения возник во время пьянки.

Сначала на почве личных неприязненных отношений мужчины возник словесный конфликт. Однако в какой-то момент 68-летний злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им три удара в грудь своего оппонента. Младшего собутыльника госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Злоумышленника задержали на месте преступления.

Ранее неоднократно судимого, безработного жителя поселка Пуровск 1951 года рождения заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU