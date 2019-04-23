СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-23T14:35:04+03:00

Более пяти тысяч ямальцев заболели в минувшую неделю ОРВИ и гриппом Фото: Ольга Крыльцова

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В медучреждения Ямала за минувшую неделю с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 5183 человека. Как сообщили в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 15,1% и составил 96,2 случаев на 10 тысяч населения.

Госпитализировано 133 человека. В основном это малыши до 2 лет, таких было 50 человек. Также в больнице лечатся 36 дошколят и 22 взрослых человека старше 18 лет.

Лабораторно подтверждено 120 случаем грипп. В 28 пробах выделен вирус гриппа А (H1N1)2009, известный всем как свиной. В 6-ти пробах - вирус гриппа А (H3N2), в 2-х пробах- вирус гриппа В, в 33-х – РС вирусы, в 2-х – параприпп (1,3), в 49-ти – другие.

За это время 86 человек обратились к медикам с диагнозом внебольничная пневмония, показатель заболеваемости составил 1,6 случая на 10 тысяч населения, госпитализировано 77 человек. Наибольшее количество заболевших в возрастной группе 18-39 лет – 26 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU