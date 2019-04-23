2019-04-23T13:54:33+03:00
Происшествия

В Салехарде зачитали приговор убийце, скрывавшемуся от правосудия четыре года

Его подельники уже отбывают наказание
Анна Полякова
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В Салехарде зачитали приговор убийце, скрывавшемуся от правосудия четыре годаВ Салехарде зачитали приговор убийце, скрывавшемуся от правосудия четыре годаФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде к семи годам колонии строгого режима приговорили гражданина Республики Молдова. 25-летний мужчина с 2015 года скрывался от правосудия после группового убийства.

Ночью 20 июля 2014 он и еще трое молодых людей распивали спиртное. На телефон одного из компании позвонила мать. Она сообщила, что сожитель хозяйки квартиры просит покинуть жилое помещение. Друзья договорились приехать и «разобраться» с обидчиком. Они вчетвером жестоко избили 29-летнего мужчину. Его тут же госпитализировали, однако спасти не смогли, через пять дней, не приходя в сознание, от полученных повреждений он скончался в больнице.

В 2015 году троих молодых людей отправили в колонию строгого режима. Каждому дали по 7 годам лишения свободы.

Четвертый фигурант уголовного дела объявлен в розыск. Местонахождение преступника установлено лишь в феврале 2019 года, когда он пересекал российско-украинскую границу на территории Белгородской области. В этот же день он был задержан и этапирован в Салехард. Ему так же, как и подельникам назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, по решению суда осужденный обязан выплатить 700 тысяч рублей матери погибшего в качестве возмещения морального вреда, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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