В Надымской больнице открыли после капремонта детское отделение

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-23T13:24:05+03:00

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Педиатрическое отделение Надымской центральной районной больницы открылось после капитального ремонта. Работы начались в октябре прошлого года. Креативный дизайн преобразил палаты, холл, коридоры, санитарные комнаты в сказочную территорию. Отделка выполнена из современных долговечных материалов, соответствующих требованиями СанПина.

Кроме этого, в детском отделении стационара появилась оборудованная досуговая комната, в которой с детьми будут заниматься медицинский психолог и логопед. Также произведен ремонт пожарной сигнализации, выполнены электромонтажные и санитарно-технические работы, сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

- Весь 2018 год прошёл для Надымской районной больницы под знаком больших перемен, - сказала главный врач учреждения Наталья Калиберда.

По ее словам, череда ремонтов изменила не только внешний вид, но и сделала «бережливыми» регистратуры детской и взрослой поликлиник. Реализация проекта «Комфортная городская среда» позволила трансформировать прилегающую территорию в сквер с парковкой.

ИСТОЧНИК KP.RU