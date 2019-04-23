Ноябрянин по указке афериста перечислил 120 тысяч на чужой счет
Житель Ноябрьска попался на уловку мошенника. Доверчивый мужчина перечислил незнакомцу 120 тысяч рублей, сам не подозревая того. Осознав обман, он обратился в полицию.
Выяснилось, что 18 апреля на сайте он разместил объявление о продаже своего автомобиля. Ему позвонил незнакомый мужчина и сказал, что хочет приобрести машину и готов перечислить залог. Злоумышленник под предлогом перечисления залога за автомобиль предложил владельцу пройти к банкомату и совершить под диктовку ряд операций. После этого с банковской карты ноябрянина произошло списание денежных средств в сумме 120 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Максимальным наказанием за это преступление может стать лишение свободы до пяти лет, пояснили в УМВД России по ЯНАО.
Полиция рекомендует не совершать каких-либо действий со своими банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц, не сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.
ИСТОЧНИК KP.RU