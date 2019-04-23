Ноябрянин по указке афериста перечислил 120 тысяч на чужой счет

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-23T13:12:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ноябрьска попался на уловку мошенника. Доверчивый мужчина перечислил незнакомцу 120 тысяч рублей, сам не подозревая того. Осознав обман, он обратился в полицию.

Выяснилось, что 18 апреля на сайте он разместил объявление о продаже своего автомобиля. Ему позвонил незнакомый мужчина и сказал, что хочет приобрести машину и готов перечислить залог. Злоумышленник под предлогом перечисления залога за автомобиль предложил владельцу пройти к банкомату и совершить под диктовку ряд операций. После этого с банковской карты ноябрянина произошло списание денежных средств в сумме 120 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Максимальным наказанием за это преступление может стать лишение свободы до пяти лет, пояснили в УМВД России по ЯНАО.

Полиция рекомендует не совершать каких-либо действий со своими банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц, не сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU