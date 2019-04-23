Губернатор ЯНАО встретился с почетными ямальцами

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-23T11:55:46+03:00

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В преддверии Дня Победы губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Ноябрьске пообщался с почётными ямальцами. Он встретился с людьми, пережившими испытания и тяготы Великой Отечественной войны. Среди участников встречи, которая прошла в рамках его визита в город, – жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники фашистских лагерей.

Глава региона рассказал ветеранам, что в его семье тоже были близкие, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Их фотографии теперь хранятся среди семейных реликвий.

- Нет такой семьи в нашей стране, которая бы не пострадала. Очень жаль, что ветераны уходят. Те, кто может рассказать молодёжи, то, что ни один учебник, ни один фильм не передаст. Наша важнейшая задача – их знания сохранить. Это самое дорогое, что может быть, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU