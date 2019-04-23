2019-04-23T11:01:11+03:00
Происшествия

В Надыме разыскивают сбежавшего водителя, который сбил школьника

Авария произошла 19 апреля во дворе дома
Анна Полякова
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В Надыме разыскивают сбежавшего водителя, который сбил школьника Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Надыме разыскивают сбежавшего водителя, который сбил школьника Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Надыме водитель сбил 8-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Известно, что авария произошла 19 апреля во дворе дома по пр. Ленинградский.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, неизвестный, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на юного пешехода. В результате происшествия ребенок получил травмы, проходит амбулаторное лечение. Виновник ДТП в настоящее время находится в розыске.

Аналогичная ситуация произошла в минувшее воскресенье в Новом Уренгое. Водитель иномарки, двигаясь по мкр. Мирный сбил ребенка и скрылся. В результате пострадавшему понадобилась медицинская помощь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель был установлен. Им оказался 37-летний мужчина.

Региональное ведомство напоминает, что согласно ПДД лицо, причастное к аварии, обязано остановить свое транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

Даже если пострадавшие не имеют претензий, во избежание неприятных последствий необходимо своевременно сообщить о происшествии в дежурную часть территориальных подразделении полиции.

За текущую неделю на территории округа зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 водителя оставили место ДТП с участием детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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