2019-04-23T10:47:24+03:00
Происшествия

Молодую ноябрянку судят за оскорбление полицейского

Пьяная грубиянка проявила себя в отделении полиции
Анна Полякова
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Молодую ноябрянку судят за оскорбление полицейскогоМолодую ноябрянку судят за оскорбление полицейскогоФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске молодая горожанка ждет суда за публичное оскорбление представителя власти. Инцидент произошел 11 марта в здании полиции. По данным следствия, 24-летнюю ноябрянку в состоянии алкогольного опьянения сотрудники полиции доставили в ОМВД России по г. Ноябрьску. Правонарушительница повела себя агрессивно, выражаясь грубой и нецензурной бранью, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Полицейские пытались ее урезонить, однако увещевания на нее не подействовали. В присутствии гражданских лиц и правоохранителей, употребляя непристойные слова и выражения, дамочка высказала в адрес сотрудницы полиции оскорбления, сопровождающиеся грубой и нецензурной бранью в неприличной форме.

- Тем самым она публично унизила честь потерпевшей, как представителя власти, находившегося при исполнении им своих должностных обязанностей, пояснили следователи.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушлов суд, для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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