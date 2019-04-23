Молодую ноябрянку судят за оскорбление полицейского
В Ноябрьске молодая горожанка ждет суда за публичное оскорбление представителя власти. Инцидент произошел 11 марта в здании полиции. По данным следствия, 24-летнюю ноябрянку в состоянии алкогольного опьянения сотрудники полиции доставили в ОМВД России по г. Ноябрьску. Правонарушительница повела себя агрессивно, выражаясь грубой и нецензурной бранью, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
Полицейские пытались ее урезонить, однако увещевания на нее не подействовали. В присутствии гражданских лиц и правоохранителей, употребляя непристойные слова и выражения, дамочка высказала в адрес сотрудницы полиции оскорбления, сопровождающиеся грубой и нецензурной бранью в неприличной форме.
- Тем самым она публично унизила честь потерпевшей, как представителя власти, находившегося при исполнении им своих должностных обязанностей, пояснили следователи.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушлов суд, для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU