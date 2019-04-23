2019-04-23T10:20:32+03:00
Общество

Губернатор ЯНАО оценил стройки социальных домов в Ноябрьске

Программа полностью обеспечена финансированием
Анна Полякова
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Губернатор ЯНАО оценил стройки социальных домов в Ноябрьске Фото: правительство ЯНАОГубернатор ЯНАО оценил стройки социальных домов в Ноябрьске Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время своей рабочей поездки в Ноябрьск проинспектировал работу на стройплощадке, где возводятся социальные дома. Комплекс из трёх зданий должны ввести в конце 2019 года. В общей сложности в эти новостройки переедут более 200 семей – жители ветхих и аварийных домов, а также бюджетники и молодые семьи, участвующие в окружных программах.

Глава региона отметил, что в целом по ЯНАО действует обширная программа строительства жилья. В рамках задачи, которую поставил Президент по реализации национальных проектов, Ямалу необходимо построить в округе сотни тысяч квадратных метров. При этом программа полностью обеспечена финансированием.

- Теперь важно, как сегодня показали строители в Ноябрьске, чтобы всё шло в срок. Ноябрьск – город современный, молодой, но тем не менее мы видим, что ветхого и аварийного жилфонда очень много, поэтому здесь будем строить больше, - подчеркнул губернатор.

Он также сообщил, что на стадии обсуждения возможность увеличения профильной программы. И уже есть договоренность о строительстве еще двух домов, которые начнут возводить в ближайшее время, пояснили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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