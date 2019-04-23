Жителя Шурышкарского района обвиняют в убийстве сожительницы

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-23T10:00:57+03:00

Мужчина и раньше во время ссоры с возлюбленной пускал в дело нож

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Житель села Овгорт Шурышкарского района предстанет перед судом за убийство сожительницы. Расправился с подругой он ночью 18 апреля.

По данным следствия, 48-летний мужчина и его 46-летняя возлюбленная вместе выпивали. Во время застолья между ними возникла ссора. Разъяренный ямалец схватил нож и ударил им в область грудной клетки слева. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия.

Как выяснилось, мужчина и раньше во время конфликтов с сожительницей пускал в дело нож. Так в феврале 2019 года он ранил женщину в ногу. По данному факту обвиняемый привлекался сотрудниками полиции к уголовной ответственности по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Мужчину заключили под стражу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU