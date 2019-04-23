2019-04-23T09:29:05+03:00
Происшествия

Мошенник украл у ямальца деньги, удаленно подключившись к компьютеру

Аферист обещал компенсацию за потерянный вклад
Анна Полякова
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Мошенник украл у ямальца деньги, удаленно подключившись к компьютеруМошенник украл у ямальца деньги, удаленно подключившись к компьютеруФото: Ольга Крыльцова
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Житель Нового Уренгоя поверил мошеннику и потерял 48 600 рублей. В полиции мужчина рассказал, что на мобильный телефон ему позвонил неизвестный и представился сотрудником брокерской компании.

Незнакомец сообщил, что компания обанкротилась, и мужчине как вкладчику положена денежная выплата. Доверчивый горожанин под диктовку злоумышленника подключил программу удаленного доступа к управлению компьютером, зашел в личный кабинет банка, после чего с его карты ушли деньги.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием может стать лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не действовать по диктовку неизвестных лиц, не сообщать реквизиты банковских карт неизвестным лицам ни под каким предлогом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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