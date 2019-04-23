2019-04-23T10:09:11+03:00
Общество

Глава Ямала посетил проблемную школу в Ноябрьске

На условия в учебном заведении жаловались горожане
Анна Полякова
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Глава Ямала посетил проблемную школу в Ноябрьске Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала посетил проблемную школу в Ноябрьске Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время рабочей поездки в Ноябрьск посетил общеобразовательную школу №3. Глава региона осмотрел классы.

Поводом для визита стали обращения жителей города в личный аккаунт губернатора в социальной сети Вконтакте. Родители учеников жаловались на бытовые условия, сообщили о проблемах с ремонтом в учебном заведении. Губернатор решил сам посмотреть, в чём проблема.

В результате он отметил, что в школе есть ряд достойных, отремонтированных помещений, но в целом она, конечно, нуждается в ремонте.

- Мы договорились с директором учреждения, с главой города о том, что в этом году начнём. Каникулярный сезон у нас короткий, поэтому сейчас нужно договориться: что реально сможем успеть до 1 сентября, то обязательно начнём, чтобы школа преобразилась, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

В результате глава округа отметил, что внеочередной ремонт в 2019 году пройдёт не только в этом образовательном учреждении. Работы запланированы на трёх объектах, построенных ещё в советское время, - в школах №13, №6 и №3, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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