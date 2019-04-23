СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-23T08:38:12+03:00

Малышу, получившему ожоги глаз в садике, выплатили 15 тысяч компенсации Фото: Ольга Крыльцова

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В Салехарде детсад выплатил ребенку, пострадавшему от ожогов тела, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Двухлетний малыш получил ожог роговицы обоих глаз, кожных покровов лица, шеи, верхних и нижних конечностей.

Инцидент произошел 2 ноября 2018. Воспитанника детского сада № 2 «Росинка» оставили без присмотра в помещении, в котором находился включенный кварцевый облучатель. От воздействия ультрафиолетовых лучей ребенок получил ожоги.

Начальнику департамента образования администрации города внесено представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица дошкольного учреждения, в том числе заведующий, привлечены к дисциплинарной ответственности.

По исковому заявлению прокурора города в пользу малолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей. 22 апреля указанное решение суда исполнено в полном объеме, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU