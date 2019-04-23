2019-04-23T08:12:31+03:00
Общество

Ханымей направит полмиллиона на четыре бюджетные инициативы жителей

Реализацию творческих идей сравнили с опытом зарубежных стран
Анна Полякова
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Ханымее Пуровского района подвели итоги конкурса бюджетных инициатив. Предложения местных жителей экспертная комиссия принимала до 8 апреля, в итоге на полмиллиона рублей из местного бюджета претендовало семь проектов.

Четырех победителей определили в ходе публичных обсуждений и работы комиссии. В результате средства решено выделить на обустройство новых клумб в сельском стиле в квартале Комсомольском, закупку цветочной рассады и вазонов для установки в квартале Школьном, приобретение оборудования для арт-галереи детской школы искусств, а также на создание призового фонда для фестиваля «Национальное подворье».

Свои проекты, претендующие на получение гранта, ханымейцы презентовали окружным финансистам и представителям Всемирного банка. Руководитель Программы поддержки местных инициатив Всемирного банка в России Иван Шульга сравнил реализацию творческих инициатив в Ханымее с опытом зарубежных стран.

Напомним, победителем первого, прошлогоднего конкурса стал центр развития туризма с инициативой создания в Тарко-Сале возле стадиона спортшколы «Авангард» веревочного парка для занятий фрироупом, его откроют до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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