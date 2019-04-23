СЕГОДНЯ 06:23 2019-04-23T06:23:13+03:00

На ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» на час ограничат движение транспорта Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Накануне в связи с сильным обводнением была понижена грузоподъемность

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На главной ледовой переправе Ямала черед реку Обь между Салехардом и Лабытнанги 23 апреля временно ограничат проезд транспорта.

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, с 19.00 до 20.00 дорога будет закрыта на участке км 12+300 - 15+290 (от поворота на съезд Корчаги до перекрестка Лабытнанги и Ямалгосснаб), в том числе ледовая переправа, с целью выполнения работ по содержанию автодороги

Накануне в связи с сильным обводнением ледовой переправы вечером была понижена грузоподъемность. Проезд был разрешен для всех видов транспортных средств общей массой до 25 тонн. После этого подрядчики провели работы на косе (въезд с ледовой переправы со стороны Лабытнанги). Отсыпан каменистый участок дороги.

Кроме того, 22 апреля с 19.00 в связи с повышением температуры воздуха закрылось движение по зимникам «Салехард – Надым» и «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале».

ИСТОЧНИК KP.RU