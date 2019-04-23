Погода на Ямале 23 апреля: ожидается похолодание до - 7 градусов

СЕГОДНЯ 05:21 2019-04-23T05:21:11+03:00

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Во вторник, 23 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -5 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, утренний дождь вечеров с похолоданием до -1 градуса сменится на снег, ветер северо-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое - 6 градусов, пасмурно, почти весь день будет идти слабый снег, ветер северо-западный 13 м/с.

В Надыме -5 градусов, пасмурно, снег, ветер северо-западный 12 м/с.

В Губкинском в течение дня похолодает от +3 до -7 градусов, пасмурно, мокрый снег, ветер северо-западный 11 м/с.

В Тарко-Сале -3 градуса, пасмурно, в середине дня ожидается кратковременный снег, ветер северо-западный 10 м/с.

В Муравленко -1 градус, пасмурно, днем пройдет снег, северо-западный ветер 10 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов, малооблачно, днем без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU