2019-04-22T16:14:44+03:00
Общество

Льготными перевозками многодетных семей Ямала займется местная авиакомпания

В ближайшее время на сайте компании появится возможность покупки дешевых билетов
Анна Полякова
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Перевозить многодетные семьи Ямала по льготной цене будет авиакомпания «Ямал» Фото: правительство ЯНАОПеревозить многодетные семьи Ямала по льготной цене будет авиакомпания «Ямал» Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале назвали авиакомпанию, которая будет перевозить детей из многодетных семей по льготному тарифу. По результатам конкурсного отбора на предоставление субсидии из регионального бюджета выбрана АК «Ямал».

Об этом сообщил в понедельник, 22 апреля, директор дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин. Соответствующий договор с авиакомпанией уже заключён, в ближайшее время на сайте компании появится возможность покупки льготных билетов.

Сейчас проходит тестирование сайта для того, чтобы всё работало с одной кнопки. Правительство Ямала и авиакомпания сейчас работают над тем, чтобы родителям не приходилось предоставлять дополнительные документы, определяющие их статус многодетных.

- В системе бронирования уже будут внесены данные многодетных семей, и программа автоматически оформит билет по льготному тарифу, - отметил Виталий Лагутин.

Напомним, в начале апреля губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал новую меру поддержки для детей из многодетных семей. Соответствующее постановление подписано главой региона. Льготный тариф в 2 500 рублей предусмотрен для детей из многодетных семей от двух до 18 лет.

Он будет распространяться на билеты, приобретённые до 31 декабря 2019 года, по 28 направлениям. Воспользоваться льготой можно один раз в год для проезда к месту отдыха и обратно и только прямым рейсом. Ранее приобретённые билеты можно заменить с возвратом разницы их стоимости. По данным окружного департамента социальной защиты, льготой в 2019 году смогут воспользоваться 15 тысяч детей из многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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