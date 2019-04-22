2019-04-22T15:35:35+03:00
Происшествия

Жителя Муравленко оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление полицейского

Грубиян прилюдно унижал честь и достоинство правоохранителя
Анна Полякова
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Жителя Муравленко оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление полицейскогоЖителя Муравленко оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление полицейскогоФото: Ольга Крыльцова
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Грубияна из Муравленко привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции. Инцидент произошел в декабре 2018 года, когда сотрудники правоохранительных органов доставили в дежурную часть ранее не судимого 51-летнего мужчину за совершение административного правонарушения.

В комнате для разбирательства пьяный мужчина начал публичного оскорблять представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. В присутствии свидетелей употреблял высказывания, унижающие честь и достоинство сотрудника полиции. Было заведено уголовное дело.

В результате мужчину признали виновным и в апреле 2019 года ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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