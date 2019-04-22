Жителя Муравленко оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление полицейского
Грубияна из Муравленко привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции. Инцидент произошел в декабре 2018 года, когда сотрудники правоохранительных органов доставили в дежурную часть ранее не судимого 51-летнего мужчину за совершение административного правонарушения.
В комнате для разбирательства пьяный мужчина начал публичного оскорблять представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. В присутствии свидетелей употреблял высказывания, унижающие честь и достоинство сотрудника полиции. Было заведено уголовное дело.
В результате мужчину признали виновным и в апреле 2019 года ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU