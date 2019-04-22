2019-04-22T15:20:14+03:00
Общество

Ямал представит сокровища Севера на выставке в Москве

В чуме посетители выставки познакомятся с жизнью и бытом тундровиков
Анна Полякова
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Ямал представит сокровища Севера на выставке в Москве Фото: правительство ЯНАОЯмал представит сокровища Севера на выставке в Москве Фото: правительство ЯНАО
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На выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2019», которая пройдет в Москве, представят шедевры Севера ямальцы. Экспозиция развернется 30 апреля на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники».

В жилище коренных народов Севера – чуме посетители выставки познакомятся с жизнью и бытом коренных народов Ямала. Кроме того, на ямальском выставочном стенде художники и мастера декоративно-прикладного искусства проведут мастер-классы, выступят артисты и творческие коллективы, пройдёт демонстрация коллекций традиционной национальной и современной одежды с этническими элементами.

Ямальцы также будут участвовать во всероссийском фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севера». В конкурсной номинации «Национальное жилище» Надымский и Тазовский районы представят экспозиции «Северное стойбище».

Напомним, 2019 год Генеральной Ассамблеей ООН объявлен Международным годом языков коренных народов. Планируется, что в рамках выставки-ярмарки пройдёт всероссийская научно-практическая конференция «Языки и культура коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России: стратегия сохранения и развития», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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