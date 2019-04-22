Новый Уренгой впервые принимает первенство России по северному многоборью

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-22T14:56:35+03:00

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Впервые в Новом Уренгое проходит первенство России по северному многоборью. На Ямал съехались свыше 60 человек. Это спортсмены и их тренеры из ХМАО, Якутии, Чукотки, Эвенкии, Магаданской и Тюменской областей, Камчатского, Хабаровского и Красноярского краёв, а также территорий ЯНАО – всего. Старт соревнований дан 22 апреля. В Новом Уренгое прогнозируется температура в районе -10 С°.

Часть соревнований пройдёт на открытом воздухе. Состязаться участники будут в шести видах упражнений: тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, бег с палкой (1 и 2 км), метание тынзяна на хорей, метание топора на дальность, прыжки через нарты.

У Ямала есть все шансы одержать победу в первенстве. Так, сборная региона в ноябре прошлого года стала первой среди участников Кубка России по северному многоборью, который прошёл в Салехарде.

Соревнования состоятся на трёх площадках: во дворце спорта «Звёздный», на лыжной базе «Кристалл», на территории производственной базы «Машак».

ИСТОЧНИК KP.RU