2019-04-22T14:24:31+03:00
Происшествия

Новоуренгойка, продавая коляску в интернете, нарвалась на мошенника

С карты женщины ушли 12 300 рублей
Анна Полякова
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Новоуренгойка, продавая коляску в интернете, нарвалась на мошенника Фото: pixabay.comНовоуренгойка, продавая коляску в интернете, нарвалась на мошенника Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала доверчивая горожанка. В полицию она рассказала, как попалась на уловку афериста.

На сайте бесплатных объявлений новоуренгойка разместила объявление о продаже детской коляски. Злоумышленник под предлогом перечисления денег за покупку узнал номер банковской карты и коды, которые пришли смс-сообщениям. После этого с карты женщины ушли 12 300 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Афериста ждет наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Между тем, полиция рекомендует гражданам быть бдительными, никому не сообщать не данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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