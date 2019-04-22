2019-04-22T14:09:02+03:00
Общество

«Lажа Минелли» учит ноябрян быть смешными

Финалисты «Comedy Баттла» рассказали о запретных темах
Анна Полякова
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«Lажа Минелли» учит ноябрян быть смешными Фото: Администрация Ноябрьска«Lажа Минелли» учит ноябрян быть смешными Фото: Администрация Ноябрьска
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Стендап тоже искусство – с таким посылом в Ноябрьске прошел мастер-класс со звёздами «Comedy Баттл» на ТНТ. 21 апреля в центре «Современник» для всех любителей этого жанра прошел открытый мастер-класс от финалистов «Comedy Баттла» на ТНТ дуэта «Lажа Минелли».

Небольшая сцена, микрофон и зрители – это все что необходимо юмористу для выступления в жанре стендап – поставили под сомнение известные краснодарские комики. Они рассказали ноябрянам о запретных темах, неудачных выступлениях и о том, как правильно писать шутки.

- Научиться писать шутки ты, конечно, можешь — узнать технологию и прочувствовать, как сделать так, чтобы было смешно. Но этого недостаточно, - поделился с участниками Кирилл Панфилов.

По его словам, должен быть обостренно критический взгляд на мир, ведь комедия — это трагедия, рассказанная в юмористическом ключе.

- Ты должен видеть проблему и уметь из несмешного сделать смешное, - уверен юморист.

Участниками встречи стали 53 человека. Результатом мастер-класса станут выступления городских комиков в вечере юмора «Безопасный смех».

ИСТОЧНИК KP.RU

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