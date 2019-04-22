В Ныде домашняя собака покусала девочку

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-22T13:51:39+03:00

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В селе Ныда Надымского района домашняя собака покусала девочку. Местная жительница обратилась в прокуратуру с жалобой на нападение животного.

- В результате несовершеннолетняя девочка подверглась эмоциональному стрессу, получила телесные повреждения и проходила стационарное лечение в учреждении здравоохранения, - отметили в прокуратуре ЯНАО. Кроме того, юная северянка была вынуждена пройти курс вакцинации и уколов от бешенства

Надымский городской прокурор обратился в суд с заявлением о денежной компенсации от владельца собаки. 18 апреля суд постановил выплатить пострадавшей 10 тысяч рублей. Фактическая выплата на контроле прокуратуры.

За несоблюдение правил содержания домашних животных владельца собаки привлекли к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU