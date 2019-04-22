СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-22T13:32:53+03:00

В Лабытнанги женщина во время ссоры с отчимом пустила в ход нож и графин Фото: Ольга Крыльцова

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В Лабытнанги на 32-летнюю женщину завели уголовное дело по факту причинения вреда здоровью. Конфликт, который перерос в драку с кровопролитием, произошел 28 марта. В дежурную часть ОМВД поступило сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что к ним для оказания срочной помощи доставлен мужчина.

Как выяснилось, он пострадал от рук своей падчерицы. Ранее не судимая женщина поссорилась с ним. Во время словесной перепалки со своим отчимом на почве личных неприязненных отношений северянка несколько раз ударила кулаком по голове мужчине. После этого, используя в качестве оружия кухонный нож и стеклянный графин, нанесла ими удары в грудь и по голове.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, ей грозит лишение свободы до двух лет. Пока полицейские продолжают проводить комплекс оперативных мероприятий. С подозреваемой взяли обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU