2019-04-22T13:17:16+03:00
Экономика

Сбербанк профинансировал строительство поликлиники в микрорайоне «Ямальский-2»

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Сбербанк профинансировал строительство поликлиники в микрорайоне «Ямальский-2»Сбербанк профинансировал строительство поликлиники в микрорайоне «Ямальский-2»
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Тюменское отделение Сбербанка выдало банковскую гарантию на обеспечение исполнения контракта для строительства поликлиники на 500 мест в микрорайоне «Ямальский-2» в Тюмени. Генеральным подрядчиком выступает компания АО «Тюменьтел». Сумма контракта составляет более 802 млн рублей.

«На строительном рынке Тюменской области компания АО «Тюменьтел» зарекомендовала себя как генеральный подрядчик, реализующий крупнейшие знаковые проекты региона. В 2018 году при финансовой поддержке Тюменского отделения Сбербанка были заключены соглашения о реализации 8 проектов, направленных на развитие социальной и образовательной инфраструктуры. Проект по строительству поликлиники станет еще одним этапом в укреплении многолетнего сотрудничества между Сбербанком и АО «Тюменьтел»», – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

По проекту в поликлинике будет взрослое и детское отделения, женская консультация, а также отдельная подстанция скорой помощи на восемь бригад. Здание поликлиники будет переменной этажности – от семи до восьми этажей, общая площадь территории, которая будет благоустроена, составляет 1,2 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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