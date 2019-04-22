2019-04-22T13:02:34+03:00
Спорт

Больше 400 ноябрян сдали нормы ГТО в выходной день

Главный центр тестирования в городе - ФОК «Зенит»
Анна Полякова
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Больше 400 ноябрян сдали нормы ГТО в выходной день Фото: Администрация НоябрьскаБольше 400 ноябрян сдали нормы ГТО в выходной день Фото: Администрация Ноябрьска
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Ноябрьск продолжает подтверждать звание самого спортивного города Ямала. Порядка 450 человек в воскресенье подали заявку на сдачу нормативов, сообщили в администрации города.

Всего же за пять лет участниками комплекса ГТО стали 7400 жителей Ноябрьска. Главный центр тестирования в городе - физкультурно-оздоровительный комплекс «Зенит». ФОК «Здоровье» и «Центр спортивных мероприятий» - еще две универсальные площадки ГТО.

Стать участником всероссийского комплекса не так уж и сложно. Чтобы получить свой знак отличия «Готов к труду и обороне», необходимо: зарегистрироваться на сайте гто.ру, получить личный номер участника и двигаться к победе по индивидуальной карте.

Накануне команда Ноябрьска из числа победителей регионального фестиваля среди трудовых коллективов ВФСК «ГТО» отправилась на Всероссийский этап. Соревнования стартовали пойдут в Сочи с 22 апреля. Участникам предстоит пройти испытания на силу, выносливость и гибкость. Обязательными нормативами для всех являются бег на 2 км для женщин; бег на 2 и 3 км для мужчин; стрельба из электронного оружия.

Соревновательная часть программы пройдет на базе ФГБУ «Юг Спорт» при участии квалифицированных судей из Краснодарского края и организационно-методической помощи регионального оператора комплекса ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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