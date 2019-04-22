В Новом Уренгое оштрафовали молчуна, знавшего про террористов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-22T12:48:38+03:00

Мужчина не сказал про вербовку в экстремисты

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Жителя Нового Уренгоя, умолчавшего о вербовке в террористы, признали виновным. По данным правоохранительных органов в августе 2017 года 27-летний мужчина присутствовал при беседах, которые проводил его знакомый.

Он склонял группу горожан к выезду в Сирийскую Арабскую Республику, где предлагал им участвовать в террористической деятельности против сирийских правительственных вооруженных сил, представителей государственной власти и мирного населения. В отношении вербовщика в данный момент возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Новоуренгоец осознавал общественно-опасный и преступный характер своих действий. В результате приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU