2019-04-22T12:34:49+03:00
Общество

Мировые суды Ямала дали старт «Онлайн-правосудию»

Жители сами просили губернатора о возможности такого документооборота
Анна Полякова
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Мировые суды Ямала дали старт «Онлайн-правосудию» Фото: правительство ЯНАОМировые суды Ямала дали старт «Онлайн-правосудию» Фото: правительство ЯНАО
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Новый сервис «Онлайн-правосудие» запустили мировые суды Ямала для работы с гражданами. На официальном сайте судебных участков появился раздел «Личный кабинет», который даёт возможность северянам обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав или оспоренных интересов, не выходя из дома.

В феврале 2019 года прошла апробацию техническая возможность подачи электронных документов. Для подачи заявления необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг или использовать свою цифровую подпись.

При изменении статуса заявления, например, при передаче судье на рассмотрение или назначении даты судебного заседания информация направляется заявителю в личный кабинет автоматически.

Отметим, о необходимости введения такого способа документооборота в системе правосудия жители региона писали в своих обращениях в адрес губернатора округа, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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