В Новом Уренгое сбили девочку, выбежавшую из-за припаркованной машины

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-22T11:47:31+03:00

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В Новом Уренгое в ДТП, случившемся в жилой зоне, пострадал девочка. Авария произошла 21 апреля около 13 часов 10 минут в районе дома 2/2 микрорайона Мирный. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель автомобиля Фольксваген Поло допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Девочка перебегала проезжую часть дороги, выскочив из-за припаркованного автомобиля. В результате происшествия она получила травмы и была госпитализирована.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные дни на дорогах автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых травмированы 2 человека, в их числе 1 ребёнок. С начала 2019 года в 1664 зарегистрированных ДТП, погибли 10 человек и 172 травмировано, в их числе 21 ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU