2019-04-22T11:00:33+03:00
Общество

Главе Ямала презентовали систему «Умные сети»

Комплекс мониторит состояние городских объектов тепло- и водоснабжения
Анна Полякова
Поделиться:
Главе Ямала презентовали систему «Умные сети» Фото: правительство ЯНАОГлаве Ямала презентовали систему «Умные сети» Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 22 апреля работает в Ноябрьске. На предприятии «Энерго-Газ-Ноябрьск» ему продемонстрировали работу платформы «Умные сети». Современный программно-аппаратный комплекс обеспечивает мониторинг состояния городских объектов тепло- и водоснабжения в режиме реального времени.

По словам директора предприятия Валерия Ольхова, все полученные данные анализируются в автоматическом режиме. Датчики контроля параметров, установленные на котельных, скважинах, тепловых пунктах, позволяют диспетчерам получать оперативную информацию со всех ключевых объектов.

При малейшем отклонении значений: давления, температуры или расхода воды система мгновенно оповещает оператора и предоставляет полный технический отчёт. Также автоматизированный анализ выявляет и локализует источники повышенных потерь и позволяет оперативно направить аварийную бригаду на устранение протечек.

Внедрению нового комплекса предшествовала глобальная модернизации системы тепло- и водоснабжения в последние три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мировые суды Ямала дали старт «Онлайн-правосудию»
В Новом Уренгое сбили девочку, выбежавшую из-за припаркованной машины
Житель Муравленко за кражу денег с карты отделался штрафом
В Халясавэе дети чаще страдают болезнями органов зрения
Жителю Лабытнанги грозит пять лет тюрьмы за найденные патроны военных лет
На берегу Карского моря очищают от хлама заброшенный вахтовый поселок
Зимник «Уренгоя – Красноселькуп» закрыли из-за метели
«Светлый Ангел» в Салехарде собрал на лечение малыша 475 тысяч рублей
Ямал потратит 150 миллионов на развитие аэропортов
Ямальский боксер завоевал пояс WBA Continental
Погода на Ямале 22 апреля: ожидается мокрый снег
С помощью портала «Живём на Севере» ямальцы управляют муниципалитетами
Музыкальную школу из Ноябрьска на Дельфийских играх представят три воспитанницы
В авиации Ямала заменят устаревшую технику
Погода на Ямале 21 апреля: снег с дождём и стойкий плюс
Жители Ноябрьска в соцсетях жалуются на нашествие рыжих муравьев
В Тазовском районе почти 400 семей переедут в новые благоустроенные дома