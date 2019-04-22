Главе Ямала презентовали систему «Умные сети»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-22T11:00:33+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 22 апреля работает в Ноябрьске. На предприятии «Энерго-Газ-Ноябрьск» ему продемонстрировали работу платформы «Умные сети». Современный программно-аппаратный комплекс обеспечивает мониторинг состояния городских объектов тепло- и водоснабжения в режиме реального времени.

По словам директора предприятия Валерия Ольхова, все полученные данные анализируются в автоматическом режиме. Датчики контроля параметров, установленные на котельных, скважинах, тепловых пунктах, позволяют диспетчерам получать оперативную информацию со всех ключевых объектов.

При малейшем отклонении значений: давления, температуры или расхода воды система мгновенно оповещает оператора и предоставляет полный технический отчёт. Также автоматизированный анализ выявляет и локализует источники повышенных потерь и позволяет оперативно направить аварийную бригаду на устранение протечек.

Внедрению нового комплекса предшествовала глобальная модернизации системы тепло- и водоснабжения в последние три года.

ИСТОЧНИК KP.RU