Житель Муравленко за кражу денег с карты отделался штрафом
Жителя Муравленко осудили за кражу денег. 31-летний местный житель похитил банковскую карту и снял с нее 4 400 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. О преступлении стало известно, когда владелица сбережений узнала о потере и сообщила в дежурную часть отделения МВД полицию в феврале 2019 года.
Подозреваемым оказался ранее не судимый мужчина. Его судили по статье158 УК РФ «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Муравленковский судья признал мужчину виновным. Приговором, вступившим в законную силу в апреле 2019 года, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU