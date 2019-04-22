2019-04-22T10:05:46+03:00
Происшествия

Житель Муравленко за кражу денег с карты отделался штрафом

В наказание он заплатил 100 тысяч рублей
Анна Полякова
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Житель Муравленко за кражу денег с карты отделался штрафомЖитель Муравленко за кражу денег с карты отделался штрафомФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Муравленко осудили за кражу денег. 31-летний местный житель похитил банковскую карту и снял с нее 4 400 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. О преступлении стало известно, когда владелица сбережений узнала о потере и сообщила в дежурную часть отделения МВД полицию в феврале 2019 года.

Подозреваемым оказался ранее не судимый мужчина. Его судили по статье158 УК РФ «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Муравленковский судья признал мужчину виновным. Приговором, вступившим в законную силу в апреле 2019 года, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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