В Халясавэе дети чаще страдают болезнями органов зрения

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-22T09:58:30+03:00

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В Халясавэе Пуровского района бригада врачей Тарко-Салинской центральной районной больницы провела обследование детей. 13 профильных специалистов осмотрели школьников, воспитанников детского сада и ребятишек, которые не посещают дошкольные учреждения.

В итоге выяснилось, что большинство детей страдает болезнями органов зрения. На втором месте – заболевания желудочно-кишечного тракта и кариес.

Патологии со стороны полости рта стоматологи связывают с отсутствием стоматолога в меленьких поселках, с невниманием к гигиене полости рта, с большим употреблением углеводов. В населенных пунктах, где нет врачей узких специализаций, обследование населения проводится ежегодно.

- Выявляем также патологию эндокринной системы, щитовидной железы, патологию сердечно-сосудистой системы. Надеемся, что все рекомендации, которые мы дали родителям и педагогам, будут исполняться, и ждем к нам в Тарко-Сале на дальнейшее обследование, - подытожила заместитель главврача по детству Тарко-Салинской ЦРБ Галина Васильева

Для каждого ребëнка определена группа здоровья, составлен план лечебно-оздоровительных мероприятий, даны рекомендации. Кроме того, врачи провели для школьников лекцию о половом развитии подростков, о вреде употребления алкоголя, а также о необходимости вакцинации.

Следующий выезд мобильной бригады запланирован в Пуровск и Пурпе, сообщили в пресс-службе учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU