СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-22T09:17:01+03:00

Жителю Лабытнанги грозит пять лет тюрьмы за найденные патроны военных лет Фото: 89.мвд.рф

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Ямалец может сесть в тюрьму за свою находку, о которой умолчал. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.

Их нашли у него в квартире в ходе проведения следственных действий. Изъяли два военных патрона образца 1943 года калибра 7,62 х 39 мм, четыре патрона кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Мужчина пояснил, что патроны им были найдены.

На ранее не судимого 49-летнего горожанина завели уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается. С подозреваемого взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU