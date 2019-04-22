Жителю Лабытнанги грозит пять лет тюрьмы за найденные патроны военных лет
Ямалец может сесть в тюрьму за свою находку, о которой умолчал. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.
Их нашли у него в квартире в ходе проведения следственных действий. Изъяли два военных патрона образца 1943 года калибра 7,62 х 39 мм, четыре патрона кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Мужчина пояснил, что патроны им были найдены.
На ранее не судимого 49-летнего горожанина завели уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Расследование уголовного дела продолжается. С подозреваемого взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU