На берегу Карского моря очищают от хлама заброшенный вахтовый поселок

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-22T09:03:51+03:00

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На Ямале продолжается генеральная уборка. Сейчас полным ходом идут работы по очистке захламлённых территорий заброшенного вахтового посёлка в районе Харасавэйского месторождения. Все объекты, подлежащие сносу зданий и сооружений, учтены. Развёрнут временный городок для комфортного проживания 25 рабочих. Для производства работ доставили автокран, экскаватор, самосвал, бульдозер, погрузчик. Из 32 аварийных строений пять уже снесено.

Напомним, заброшенный вахтовый посёлок на побережье Карского моря территориально расположен в Ямальском районе. Его очистка внесена в комплексный план мероприятий правительства ЯНАО на 2019 год. Планируется, что уборка на площади в 70 га будет проведена за три года. Работы ведутся Российским Центром освоения Арктики.

Также в 2019 году в июле-августе на остров Вилькицкого прибудет экологическая. Здесь волонтёры и учёные продолжат проведение инженерно-экологических исследований. Остров Вилькицкого ямальские учёные включили в сеть комплексного экологического мониторинга.

Также в нынешний полевой сезон намечена экологическая экспедиция на остров Белый для вывоза техники и обеспечения работы научно-исследовательского стационара, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU