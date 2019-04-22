Зимник «Уренгоя – Красноселькуп» закрыли из-за метели

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-22T08:42:02+03:00

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Один из ямальских зимников сегодня, 22 апреля, закрыли в связи с ухудшением погодных условий. В районе сезонной трассы «Уренгоя – Красноселькуп» сильный порывистый ветер, недостаточная видимость, метель. Движение по нему с 7.00 временно недоступно.

Все останове зимние автодороги открыты для автомобилей повышенной проходимости общей массой до 3.5 тонн круглосуточно, сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Такой режим актуален для трасс «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале», Салехард – Надым» и «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги».

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU