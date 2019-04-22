«Светлый Ангел» в Салехарде собрал на лечение малыша 475 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-22T08:10:19+03:00

На благотворительной ярмарке в Салехарде собрали для лечения малыша 475 тысяч рублей Фото: Салехардская епархия РПЦ

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В Салехарде провели второй этап благотворительной ярмарки «Светлый Ангел». На территории Петропавловского храма 21 апреля неравнодушные ямальцы спешили приобрести расписные пасхальные яйца, милых цыплят и другие рукодельные творения, чтобы внести пусть не большой, но значимый вклад в общее доброе дело.

Несколько месяцев воспитанники, педагоги и родители местной воскресной школы готовили праздничные подарки и сувениры для распродажи. Ямальцы откликнулись и возле прилавков с рукотворным товаром было очень оживленно.

В результате смогли собрать 475 тысяч рублей для маленького земляка. Средства пойдут на оплату курса реабилитации трехлетнего Льва Янкина, сообщает Салехардская епархия.

В благотворительном фонде «Ямине» пояснили, что собранных денег более чем достаточно и поблагодарили всех участников акции.

ИСТОЧНИК KP.RU