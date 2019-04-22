Ямал потратит 150 миллионов на развитие аэропортов

СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-22T07:41:53+03:00

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Во всех аэропортах Ямала в 2018 году наблюдалось увеличение пассажиропотока – благодаря новым субсидируемым маршрутам, которые ввели в октябре 2018 года. Основные планы на этот год: хорошо и качественно обслуживать пассажиров. Об этом говорили на совещании с руководителями аэропортов округа.

- Северные аэропорты – это особая специфика. Нигде в стране нет аэропортов, расположенных так близко друг к другу. Получается, затраты выше, а людей проходит меньше, - отметил директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков.

В 2019 году округ продолжит субсидировать социально значимые для ямальцев направления по 25 межрегиональным направлениям и 25 межмуниципальным маршрутам. По словам директора ведомства, техника требует обновления, чтобы обслуживание проходило более качественно, комфортно, с применением современных технологий.

В 2019 году планируется предоставление субсидии из окружного бюджета в размере более 150 млн рублей для приобретения 30 единиц спецтехники и спецоборудования для аэропортов для городов Салехард, Надым, Тарко-Сале, а также сёл Толька и Красноселькупа. За счёт собственных средств в аэровокзале Надыма установят новую систему обработки багажа и заменят стойки регистрации.

В Тольке появится новый автобус для доставки пассажиров к месту посадки и высадки. А в аэровокзале Тарко-Сале проведут работы по адаптации мест общего пользования для обслуживания маломобильных групп населения, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU