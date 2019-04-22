Ямальский боксер завоевал пояс WBA Continental

СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-22T06:32:29+03:00

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Настоящий подарок сделал всем поклонникам бокса ямальский спортсмен Элнур Самедов. Ноябрянин завоевал титул чемпиона по версии WBA Continental в легком весе. 20 апреля в Жуковке, в «Академии Бокса» имени Флойда Мейвейзера. В поединке с Айком Шахназаряном он одержал техническую победу в девятом раунде. Отметим, титул WBA приравнен к титулу чемпиона Европы.

В зоне прилёта аэропорта Ноябрьска 21 апреля было особенно многолюдно. Город встречал титулованного земляка. Сегодня 25-летний Элнур Самедов среди 15-ти лучших боксёров мира в лёгком весе.

На ямальской земле первыми поздравили Элнура родные, друзья, спортсмены, тренеры и журналисты. Кстати, накануне победы у боксера родилась дочка. С этими двумя замечательными событиями ноябрьского боксёра Эльнура Самедова поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей страничке в социальной сети «В контакте».

«Вчера Эльнур завоевал титул WBA Continental в лёгком весе, победив Айка Шахназаряна, лишив соперника этого титула. Эта победа привела его в топ-15 боксёров мирового уровня. Теперь будем болеть за нашего боксёра на мировых поединках. Рад за Эльнура и его тренера Владимира Родина», - написал глава региона.

Отметим, в Ноябрьске создана хорошая спортивная база, которая позволяет проводить соревнования на высоком уровне. Только за последний год Ноябрьск неоднократно становился площадкой для поведения значимых турниров по данной дисциплине, гостями которых были самые титулованнве боксеры России. На Ямале бокс активно развивается и все больше детей и молодежи выбирают именно этот вид спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU