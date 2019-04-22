2019-04-22T05:15:13+03:00
Общество

Погода на Ямале 22 апреля: ожидается мокрый снег

Температура воздуха -1... +5 градусов
Анна Полякова
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В понедельник, 22 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +3 градуса, пасмурно, дождь пройдет утром и поздно вечером, ветер западный 8 м/с.

В Ноябрьске -1 градус, пасмурно, вечером пройдет снег, ветер юго-западный 10 м/с.

В Новом Уренгое - 1 градус, пасмурно, весь день будет идти снег, ветер юго-западный 12 м/с.

В Надыме -1 градус, пасмурно, снег, ветер западный 10 м/с.

В Губкинском +1 градус, пасмурно, утренний снег вечером сменится на дождь, ветер юго-западный 11 м/с.

В Тарко-Сале около ноля градусов, пасмурно, снегопад, ветер юго-западный 9 м/с.

В Муравленко -1 градус, облачно, периодически снег, юго-западный ветер 10 м/с.

В Лабытнанги +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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