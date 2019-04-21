2019-04-21T16:23:06+03:00
Общество

С помощью портала «Живём на Севере» ямальцы управляют муниципалитетами

В прошлом году в округе появилось 45 новых парков, скверов, пешеходных зон и досуговых площадок
Алена Кульмухаметова
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С помощью портала «Живём на Севере» ямальцы управляют муниципалитетамиС помощью портала «Живём на Севере» ямальцы управляют муниципалитетамиФото: Татьяна Коркина
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В 2017 году Ассоциация «Совет муниципальных образований ЯНАО» запустила масштабный региональный проект «Живём на Севере», главной целью которого является привлечение ямальцев к процессу управления муниципалитетами.

В правительстве ЯНАО рассказали, одноимённый информационный ресурс на портале аккумулирует идеи жителей и проводит электронные референдумы по важным для них темам.

Сегодня проект успешно реализуется во всех городских округах и муниципальных районах региона. На нём зарегистрированы 60 480 ямальцев. За период существования проекта 4 579 идей жителей муниципалитетов вынесено на голосование, более 700 взято в реализацию, более 200 идей уже реализованы.

- 2019 год – год благоустройства на Ямале, комфортная среда должна дойти до каждого поселения. У нас есть хороший опыт участия граждан в проектах благоустройства городов и посёлков: в прошлом году в округе появилось 45 новых парков, скверов, пешеходных зон и досуговых площадок, обновлено 400 дворовых территорий, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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