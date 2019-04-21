СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-21T12:24:36+03:00

Музыкальную школу из Ноябрьска на Дельфийских играх представят три воспитанницы. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

Изменить размер текста: A A

Молодёжные Дельфийские игры проходят в эти дни в Ростове-на-Дону. Воспитанники детской музыкальной школы № 2 представляют Ноябрьск.

Так, по данным городской администрации флейтистка Елизавета Демидова, скрипачка Светлана Гайдук и пианистка Злата Курант из ДШИ имени П.И. Чайковского представляют Ноябрьск на Дельфийские игры России.

Сюда приехали юные таланты со всей страны в возрасте от 10 до 25 лет. Ямальцы выступят в девяти номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Флейта», «Народные инструменты», «Баян», «Эстрадное пение», «Художественное чтение» и «Изобразительное искусство».

В жюри конкурса входят представители культуры, науки и общественные деятели России. Победителям вручат дипломы, медали и денежные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU