В авиации Ямала заменят устаревшую технику

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-21T09:37:06+03:00

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Авиаторы Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о результатах работы за прошлый год и поделились планами на 2019-ый.

По итогам прошлого года во всех аэропортах округа наблюдалось увеличение пассажиропотока – благодаря новым субсидируемым маршрутам, которые ввели в октябре 2018 года. Так, из аэропортов округа совершено более 44 тысяч рейсов, перевезён 1 701 801 пассажир, отправлено и принято 10 806 тонн грузов и 800 тонн почтовых отправлений.

- Техника требует обновления, чтобы обслуживание проходило более качественно, комфортно, с применением современных технологий. Тем более, мы готовимся к завершению реконструкции аэропорта в Красноселькупе. Многие единицы техники не стоят на заводе, их необходимо производить – это, например, специальная аэродромная техника для очистки полосы, у неё срок изготовления порядка восьми месяцев. Соответственно, часть средств мы закладываем в этом году, часть в следующем, - отметил директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков.

В 2019 году планируется предоставление субсидии из окружного бюджета в размере более 150 млн рублей для приобретения спецтехники и спецоборудования для аэропортов в количестве 30 единиц – для городов Салехард, Надым, Тарко-Сале, а также сёл Толька и Красноселькупа. За счёт собственных средств в аэровокзале Надыма установят новую систему обработки багажа и заменят стойки регистрации. В Тольке появится новый автобус для доставки пассажиров к месту посадки и высадки. А в аэровокзале Тарко-Сале проведут работы по адаптации мест общего пользования для обслуживания маломобильных групп населения.

В 2019 году округ продолжит субсидировать социально значимые для ямальцев направления по 25 межрегиональным направлениям и 25 межмуниципальным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU