2019-04-21T09:37:06+03:00
Общество

В авиации Ямала заменят устаревшую технику

В округе растёт пассажиропоток
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В авиации Ямала заменят устаревшую технику. Фото с сайта правительства ЯНАОВ авиации Ямала заменят устаревшую технику. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Авиаторы Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о результатах работы за прошлый год и поделились планами на 2019-ый.

По итогам прошлого года во всех аэропортах округа наблюдалось увеличение пассажиропотока – благодаря новым субсидируемым маршрутам, которые ввели в октябре 2018 года. Так, из аэропортов округа совершено более 44 тысяч рейсов, перевезён 1 701 801 пассажир, отправлено и принято 10 806 тонн грузов и 800 тонн почтовых отправлений.

- Техника требует обновления, чтобы обслуживание проходило более качественно, комфортно, с применением современных технологий. Тем более, мы готовимся к завершению реконструкции аэропорта в Красноселькупе. Многие единицы техники не стоят на заводе, их необходимо производить – это, например, специальная аэродромная техника для очистки полосы, у неё срок изготовления порядка восьми месяцев. Соответственно, часть средств мы закладываем в этом году, часть в следующем, - отметил директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков.

В 2019 году планируется предоставление субсидии из окружного бюджета в размере более 150 млн рублей для приобретения спецтехники и спецоборудования для аэропортов в количестве 30 единиц – для городов Салехард, Надым, Тарко-Сале, а также сёл Толька и Красноселькупа. За счёт собственных средств в аэровокзале Надыма установят новую систему обработки багажа и заменят стойки регистрации. В Тольке появится новый автобус для доставки пассажиров к месту посадки и высадки. А в аэровокзале Тарко-Сале проведут работы по адаптации мест общего пользования для обслуживания маломобильных групп населения.

В 2019 году округ продолжит субсидировать социально значимые для ямальцев направления по 25 межрегиональным направлениям и 25 межмуниципальным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Музыкальную школу из Ноябрьска на Дельфийских играх представят три воспитанницы
Погода на Ямале 21 апреля: снег с дождём и стойкий плюс
Жители Ноябрьска в соцсетях жалуются на нашествие рыжих муравьев
В Тазовском районе почти 400 семей переедут в новые благоустроенные дома
Школьники Салехарда провели день на службе в департаменте биржи труда
Библиотеки ждут ямальцев на «Библионочь»
Погода на Ямале 20 апреля: потепление и снег с дождём
В Новом Уренгое представят реконструкцию одного боя Великой Отечественной войны
Ямальцы отправляются в Сочи на фестиваль «Готов к труду и обороне»
На Ямале очищают захламлённую территорию вахтового посёлка на побережье Карского моря
За «липовый» билет жительница Салехарда заплатила реальные деньги
Сбербанк будет развивать на Ямале цифровые сервисы
Юные ямальцы едут на Дельфийские игры в Ростов-на-Дону
Строительство автодороги «Надым – Салехард» идет по графику
Пьяный новоуренгоец во время ссоры прострелил грудь знакомому
Глава Салехарда проводил поисковиков в новую экспедицию
В Ноябрьск закупит девять низкопольных автобусов
Салехард готовится к акции «Чистый город»
Прокуратура обязала администрацию Лабытнанги осветить улицы
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
В Ноябрьске наркоторговец при побеге брызнул газом в полицейского
Старшеклассники Салехарда сыграли в «100 дней до ОГЭ»
Сбербанк поможет забронировать квартиру в ЖК «Ново-Патрушево» со скидкой 1%
Ямальцы примут участие в Постфоруме ООН по вопросам коренных народов